Песков опроверг заявления о том, что Иванка Трамп посидела в кресле Путина

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. В Кремле опровергли заявления американского бизнесмена Феликса Сатера о предоставлении возможности Иванке Трамп посидеть в кресле президента РФ Владимира Путина.

В ходе общения с журналистами пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова спросили, правдивы ли заявления Сатера о том, что во время визита дочери президента США в Москву ей организовали посещение рабочего кабинета президента Путина, включая честь сидеть в его кресле.

"Нет, это не так", — ответил Песков.

Как сообщают СМИ, Сатер ранее рассказал, что во время его визита в Москву в 2006 году вместе с детьми нынешнего президента США Иванка якобы смогла посидеть в "личном кресле Путина за его столом" в Кремле. По данным СМИ, дочь Трампа заявила New York Times, что, возможно, сидела в кресле Путина, но не помнит об этом.