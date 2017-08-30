В ОП раскритиковали решение "Домодедово" о платной парковке для инвалидов

МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Глава комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по поддержке семьи, материнства и детства Диана Гурцкая назвала мелочным решение руководства аэропорта "Домодедово" об отмене бесплатной парковки для инвалидов III группы; общественница намерена обратиться в транспортную прокуратуру за разъяснениями.

Ранее стало известно, что в "Домодедово" уточнили правила пользования паркингом: теперь бесплатная парковка инвалидам третьей группы не положена. В аэропорте РИА Новости заявили, что уточнения внесены с целью приведения в соответствие с действующей законодательной базой.

"Очень странно, когда один из крупнейших аэропортов, имеющий приличные доходы, решает "увеличить" прибыль за счет инвалидов третьей группы. Это настолько мелочно в масштабе бизнеса, что можно лишь посочувствовать тем менеджерам, которые принимали данное решение", — сказала РИА Новости Гурцкая.

"Есть удивительный парадокс: многие люди считают, что они всегда будут молоды, здоровы и хорошо обеспечены. Но беда приходит всегда нежданно. Мы попросим транспортную прокуратуру разобраться в данной ситуации", — добавила представитель ОП.