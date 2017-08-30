С сентября московские школьники смогут бесплатно посетить более 90 музеев

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Масштабный проект "Музеи — детям" откроет для групп школьников и их сопровождающих возможность бесплатного посещения более 90 музеев и выставочных залов, подведомственных департаменту культуры Москвы.

Сейчас музеи доступны для бесплатного посещения каждое третье воскресенье месяца и в дни зимних каникул.

"Проект "Музеи — детям" дает возможность посещать музеи не только с учителями и одноклассниками, но и с родителями, бабушками, друзьями. В рамках проекта московские школьники смогут бесплатно посетить более 90 музеев и выставочных залов, подведомственных департаменту культуры", — говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, учителя смогут проводить тематические занятия для школьников в музеях.

"Все школьники, все учащиеся колледжей получат возможность бесплатного посещения музеев. Я считаю это колоссальным событием, несущим грандиозные последствия для нашего города и нашего образования… Теперь, когда такое решение принято, мы предоставляем ребенку возможность самому определить то, что ему нужно и интересно", — сказал глава департамента культуры Александр Кибовский на заседании Совета директоров музеев и выставочных залов в среду.

Специально для проекта разработан механизм электронного учета посещения музеев и выставочных залов — их оборудуют специальными устройствами, которые будут осуществлять верификацию по "Социальной карте москвича" и карте "Москвенок".

Проект "Музеи — детям" реализуется по инициативе мэра Москвы совместно департаментом культуры и департаментом образования города.