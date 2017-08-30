В Госдуме хотят обязать частный сектор платить за вывоз мусора

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Поправки в законодательство об обращении с отходами, над которыми работает комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды, предполагают, что жители частного сектора будут обязаны платить за вывоз мусора, заявила председатель комитета Ольга Тимофеева.

На данный момент вывоз мусора является обязательной коммунальной платой для жителей многоквартирных домов, частный сектор заключает такой договор по собственному желанию.

"Мусор — это не бесплатная история… Мы с вами, как жители страны, должны за это заплатить — это правильно… Сегодня жители многоквартирных домов получают в платежке ту коммунальную услугу, которая называется вывоз мусора. Для жителей частного сектора — это не обязательно… На сегодня в поправках, которые внесены, есть понимание, что это будет обязательная плата", — сказала Тимофеева на заседании президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

На данный момент обсуждается вопрос дифференциации тарифов для жителей города и села. "Мы не можем на селян возложить бремя больше, чем на горожан", — пояснила Тимофеева.

По ее словам, тариф будет также зависеть от количества членов семьи.