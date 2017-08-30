В Госдуме хотят обязать частный сектор платить за вывоз мусора

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Поправки в законодательство об обращении с отходами, над которыми работает комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды, предполагают, что жители частного сектора будут обязаны платить за вывоз мусора, заявила председатель комитета Ольга Тимофеева.
"Мусор — это не бесплатная история… Мы с вами, как жители страны, должны за это заплатить — это правильно… Сегодня жители многоквартирных домов получают в платежке ту коммунальную услугу, которая называется вывоз мусора. Для жителей частного сектора — это не обязательно… На сегодня в поправках, которые внесены, есть понимание, что это будет обязательная плата", — сказала Тимофеева на заседании президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
На данный момент обсуждается вопрос дифференциации тарифов для жителей города и села. "Мы не можем на селян возложить бремя больше, чем на горожан", — пояснила Тимофеева.
По ее словам, тариф будет также зависеть от количества членов семьи.