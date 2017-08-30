В школах Москвы обновят материально-техническую базу до конца 2018 года

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Материально-техническую базу во всех школах Москвы обновят до конца 2018 года, к этому времени во всех учебных учреждениях появятся новые компьютеры, ноутбуки и интерактивные доски, сообщил в среду мэр Москвы Сергей Собянин.

"Любая сфера нашей жизни так или иначе соприкасается с "умными" технологиями, и образование, конечно, не исключение. С 2012 года мы стали активно внедрять технологии в образование. Речь идет, во-первых, конечно, об обновлении материально-технической базы, это уже новые компьютеры, новые интерактивные доски, новые ноутбуки, которыми необходимо обеспечить все наши школы. И, я думаю, что мы с этой задачей справимся в течение 2017-2018 года", — отметил мэр в ходе круглого стола с представителями столичной образовательной сферы на тему дальнейшей реализации проекта.