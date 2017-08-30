Москвичи смогут сделать прививку от гриппа у станций метро

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. С 4 сентября по 29 октября в Москве можно будет сделать прививку от гриппа рядом с 24 станциями метро и двумя станциями Московского центрального кольца (МЦК), сообщил замглавы городского департамента здравоохранения Алексей Погонин на пресс-конференции.

"С 4 сентября по 29 октября открываем на 26 станциях мобильные прививочные пункты", — сказал Погонин.

Он отметил, что в этом году мобильные пункты также будут работать рядом со станциями МЦК "Владыкино" и "Площадь Гагарина". Там можно будет привиться с 11 сентября.

Все мобильные пункты будут работать без выходных: с 8.00 по 20.00 по будням, с 9.00 до 18.00 в субботу и с 9.00 до 16.00 в воскресенье.

Как сообщил первый замначальника метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов, при выборе станций принималось во внимание число пассажиров, которые ими пользуются.

"Были выбраны станции с высоким пассажиропотоком, а еще один критерий — наличие свободного места около станции для того, чтобы пункты вакцинации не мешали движению пассажиров", — сказал Латыпов.