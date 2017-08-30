Собянин поручил подготовить задачи для "Московской электронной школы"

МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поручил главам столичных департаментов подготовить задачи для учебных сценариев проекта "Московская электронная школа" на примере своей работы.

Круглый стол с представителями столичной образовательной сферы на тему дальнейшей реализации проекта прошел в среду. В обсуждении приняли участие глава столичного департамента образования Исаак Калина, руководитель департамента информационных технологий Артем Ермолаев, председатель комиссии по образованию Мосгордумы Антон Молев, а также студенты, учителя и директора школ.

"Поручаю главам департаментов подготовить задачи на примере своей работы. Как работают тепловые станции, как работают электрические сети, как рассчитываются тарифы, передвигаются машины", — сказал Собянин.

Кроме того, по словам мэра, интересен опыт Нью-Йорка, Лондона и Парижа в развитии транспортного комплекса, в связи с чем столичному дептрансу необходимо составить учащимся задачи на данную тему.

"Для "Московской электронной школы" это будет шагом вперед, чтобы уроки стали более интересными. Чтобы школьники могли получать более качественные знания и быть конкурентными в жизни", — подчеркнул Собянин.

Проект "Московская электронная школа" был запущен в конце прошлого года. В рамках проекта школы получат не только новые ноутбуки и планшеты, но полноценную информационную среду для получения более качественного образования. С начала реализации проекта — с сентября 2016 года в проекте "Московская электродная школа" участвуют 6 образовательных комплексов города Москвы: школы 627, 1995,1194, 2095, 1298, а также лицей 1571.