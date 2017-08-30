Собянин поручил подготовить задачи для "Московской электронной школы"

МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поручил главам столичных департаментов подготовить задачи для учебных сценариев проекта "Московская электронная школа" на примере своей работы.
"Поручаю главам департаментов подготовить задачи на примере своей работы. Как работают тепловые станции, как работают электрические сети, как рассчитываются тарифы, передвигаются машины", — сказал Собянин.
Кроме того, по словам мэра, интересен опыт Нью-Йорка, Лондона и Парижа в развитии транспортного комплекса, в связи с чем столичному дептрансу необходимо составить учащимся задачи на данную тему.
"Для "Московской электронной школы" это будет шагом вперед, чтобы уроки стали более интересными. Чтобы школьники могли получать более качественные знания и быть конкурентными в жизни", — подчеркнул Собянин.
Проект "Московская электронная школа" был запущен в конце прошлого года. В рамках проекта школы получат не только новые ноутбуки и планшеты, но полноценную информационную среду для получения более качественного образования. С начала реализации проекта — с сентября 2016 года в проекте "Московская электродная школа" участвуют 6 образовательных комплексов города Москвы: школы 627, 1995,1194, 2095, 1298, а также лицей 1571.