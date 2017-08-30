Аэропорт "Домодедово" уточнил правила пользования паркингом инвалидами

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Аэропорт "Домодедово" привел в соответствие с действующей законодательной базой правила пользования паркингом, внеся некоторые уточнения для инвалидов, сообщили РИА Новости в компании.

"В аэропорту Домодедово организовано более 890 специальных парковочных мест для людей с ограниченными возможностями. Действительно, для приведения в соответствие с действующей законодательной базой в правила пользования паркингом были внесены некоторые уточнения. Законодательством определено, что специальные парковочные места отводятся для стоянки транспортных средств, управляемых инвалидами I и II групп, или перевозящих таких инвалидов. Стоит отметить, что аналогичный порядок предоставления услуги действует и в ряде других аэропортов России", — сказали в "Домодедово".

В "Домодедово" отметили, что упорядочивание процедуры предоставления паркинга также позволит исключить многочисленные случаи, когда парковочными местами для инвалидов пользуются недобросовестные водители.

Обновленные правила пользования паркингом были размещены в соответствующем разделе сайта аэропорта 4 августа 2017 года. Новая схема предоставления этой услуги фактически вступила в силу с 9 августа 2017 года.

"Мы внимательно относимся к жалобам клиентам. На данный момент к нам поступило три обращения по вопросу предоставления паркинга инвалидам, и мы тщательно отработаем каждое из них в индивидуальном порядке. Ситуация находится на контроле у руководства аэропорта", — добавили в компании.

Пунктом 5.9.21 ГОСТ установлено, что табличку "Инвалиды" применяют совместно со знаком 6.4 для указания, что стояночная площадка или ее часть отведена для стоянки транспортных средств, управляемых инвалидами I и II групп, или перевозящих таких инвалидов.