Минздрав: регионы должны регулировать продажу спиртосодержащих жидкостей

МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Передача регионам полномочий по регулированию продаж непищевой спиртосодержащей продукции приведет к улучшению ситуации, связанной с отравлениями продуктами бытовой химии, стеклоомывающими жидкостями для автомобилей, рассказал РИА Новости главный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн.

Ранее "Известия" сообщили, что правительство РФ одобрило законопроект о наделении властей субъектов правом ограничивать продажи спиртосодержащей продукции. Поправки касаются таких товаров, как парфюмерия, косметика, бытовая химия, стеклоомывающие жидкости для автомобилей, лаки и краски.

"Есть регионы с большей опасностью отравления и употребления подобной спиртосодержащей продукции, есть менее пораженные регионы. Я думаю, что это должно привести к определенному улучшению ситуации с потреблением суррогатов", — сказал Брюн, добавив, что такое решение было принято с целью сократить число отравлений.

Он отметил, что особое внимание стоит обратить на мелкие аптечные киоски.

"У них основной доход идет от алкогольсодержащей продукции, всяких "боярышников", лосьонов и прочего. И вот, я думаю, что ужесточение норм продажи подобной продукции в аптечных киосках должен быть", — добавил нарколог.

Масштабные проверки, в том числе предприятий, реализующих алкоголь, участились в России после массового отравления людей в Иркутской области в декабре прошлого года косметическим средством "Боярышник", содержащим метиловый спирт. От отравлений метанолом пострадали более 120 человек, 76 из них погибли.