Минобрнауки не станет переносить День знаний на 1 октября

МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Минобрнауки не станет переносить День знаний на 1 октября, так как эта идея ранее уже не нашла поддержки ни у родителей, ни у педагогов, заявили РИА Новости в пресс-службе министерства образования и науки.

Ранее депутаты от фракции ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, согласно которому предлагается разрешить муниципалитетам переносить начало учебного года с 1 сентября на 1 октября.

"В России существует ставший уже традицией День знаний 1 сентября, и мы не планируем менять эту традицию. Этот вопрос выносился на обсуждение ранее и не нашел поддержки у родительского и педагогического сообщества", — сообщили в пресс-службе ведомства.

В министерстве также отметили, что формирование календарного плана относится к полномочиям школы.