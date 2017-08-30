Москалькова сообщила об открытии эко-приемных в регионах России

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Уполномоченный по права человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила об открытии в регионах эко-приемных рядом с территориями, наиболее неблагополучными с точки зрения переработки мусора.

В ходе спецзаседания по проблемам утилизации мусора, которое проводит в среду Совет по правам человека при президенте РФ, она отметила, что тема соблюдения экологических прав была отражена в ее докладе за минувший год, региональные омбудсмены подготовили ряд специальных докладов на эту тему.

"Сегодня мы начинаем эко-приемные в тех местах, которые являются наиболее неблагополучными с точки зрения переработки мусора и строительства объектов, нарушающих право на безопасную экологическую среду", — сказала Москалькова.

Она обратила внимание на слабость информационной составляющей, уточнив, что "люди иногда не понимают, где благо, а где вред их здоровью".

"Наша задача — попросить правительство развернуть программу более широко, в том числе и социальную рекламу, усилить контроль с помощью коллег из Роспотребсоюза за строительством новых заводов и эксплуатацией полигонов, которые мы закрываем. Но нужно понимать, как поступать людям", — подчеркнула Москалькова.