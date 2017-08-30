В Приморье опровергли слухи о переселении людей из-за пуска ракеты КНДР

ВЛАДИВОСТОК, 30 авг — РИА Новости, Светлана Задёра. Власти Приморья опровергли информацию об эвакуации в крае из-за пуска ракеты КНДР, сообщили РИА Новости в пресс-службе региона.

Сообщение о том, что 1,5 тысячи человек с пограничной с КНДР территории просят переселить их во Владивосток после пуска ракеты северокорейской ракеты во вторник, появилось в одном из российских телеграмм-каналов, после этого данную информацию подхватили зарубежные СМИ.

"Мы опровергаем эту информацию (о переселении — ред.), такую задачу никто не ставил", — сообщил собеседник агентства.

В управлении МЧС России по Приморскому краю сообщили, что не комментируют слухи и домыслы.

В администрации Хасанского района слухи о переселении тоже опровергли, отметив, что сейчас жители заняты восстановлением жилья после масштабного паводка в Приморье. "У нас все спокойно, паники нет. Люди не переселяются из-за пуска ракеты", — сообщили корреспонденту РИА Новости в администрации Хасанского городского поселения.

В России только Хасанский район граничит с КНДР. Владивостокский городской округ — второй по близости к КНДР район. Всего в Приморье 34 муниципальных образования.

Утром во вторник КНДР выпустила ракету, которая, пролетев над территорией Японии, упала в 1180 километрах от мыса Эримо на Хоккайдо. Общая дальность полета составила 2,7 тысячи километров, полет продолжался 14 минут, максимальная высота составила 550 километров. Ущерба воздушным и морским судам не зафиксировано. Впервые с апреля 2009 года, когда КНДР запустила спутник с ракетой "Тэпходон-2", полет ракеты проходил над территорией Японии.

Как позже сообщило южнокорейское агентство Рёнхап, КНДР подтвердила, что испытала во вторник баллистическую ракету "Хвасон-12", и на испытании лично присутствовал лидер страны Ким Чен Ын.