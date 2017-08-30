Минтруду предложили отпускать родителей на линейки без потери зарплаты

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Депутат заксобрания Ленинградской области Владимир Петров направил обращение министру труда и социальной защиты РФ Максиму Топилину с просьбой считать участие родителей в торжественных школьных линейках, посвященных празднованию Дня знаний и Последнего звонка, уважительной причиной отсутствия на работе без вычета из зарплаты.

По словам депутата, ежегодно 1 сентября множество россиян провожают своих детей в школы и иные учебные заведения на торжественные линейки, которые, как правило, проходят в первой половине дня, то есть в рабочее время. При этом, отмечает Петров, участие родителей в линейках, особенно родителей первоклашек, является "неотъемлемым атрибутом этого события".

"В данной связи, прошу Вас рассмотреть возможность включения случаев участия родителей в торжественных школьных линейках, посвященных празднованию Дня знаний и Последнего звонка в качестве уважительной причины отсутствия на рабочем месте без вычета из заработной платы", — говорится в тексте обращения, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.

Автор считает, что данная мера будет способствовать интересам как сотен тысяч родителей, так и интересам государства, декларирующего курс на поддержку института семьи.