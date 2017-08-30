Минтруд утвердил за пять лет 24 новых правила по охране труда

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Минтруд РФ утвердил 24 новых правила по охране труда за последние пять лет для улучшения условий работы, сообщила пресс-служба ведомства.

"За пять лет, с 2013 года, утверждены 24 правила по охране труда для разных видов деятельности и работ", — приводит пресс-служба слова министра труда и социальной защиты РФ Максима Топилина.

Свод правил разработан с целью профилактики, а также уменьшения числа производственных травм и профессиональных заболеваний работников. Отмечается, что Минтруд также проводит активную работу по актуализации действующих правил по охране труда и разработке и изданию новых.

"При разработке правил по охране труда учитывается так называемый "рейтинг травматизма", то есть, в первую очередь, правила разрабатываются для тех видов экономической деятельности, в которых фиксируется наибольший уровень травматизма", – добавил Топилин.

Так, шестого августа вступили в силу отраслевые правила по охране труда при производстве дорожных строительных и ремонтно-строительных работ. Правила при использовании отдельных видов химических веществ и материалов вступили в силу 27 августа. А первого ноября начнут действовать новые правила по охране труда при проведении работ в легкой промышленности.

"Утвержденные правила по охране труда обязательны для всех работодателей независимо от их организационно-правовой формы", – подчеркнул глава Минтруда. Отмечается, что разработка правил по охране труда ведется с учетом конвенций Международной организации труда, ратифицированных РФ, а также лучших мировых практик.