Тверскую улицу украсят более двухсот арт-объектов ко Дню города

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Более 200 арт-объектов установят на Тверской улице в Москве на День города, заявил в интервью РИА Новости руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"Непосредственно в День города Тверскую улицу украсят более 200 арт-объектов, созданных специально к празднику. Например, пройдя по площадке "Москва строит", можно будет обойти всю Москву, ведь там установят арт-объекты в виде московских памятников архитектуры и знаковых зданий", — рассказал он.

Также на этой центральной улице, по его словам, появятся семь сталинских высоток, Шуховская башня, дом Мельникова и московские кольцевые магистрали.

Для того, чтобы всем горожанам было комфортно гулять на Тверской, чистоту будут поддерживать 600 уборщиков. "Причем в каждый конкретный момент на улице будут одновременно работать 150 человек", — отметил Немерюк.

День города столица в этом году отпразднует 9 и 10 сентября.

Полный текст интервью с Алексеем Немерюком читайте на сайте Ria.ru >>