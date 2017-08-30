В ГД внесли законопроект, расширяющий деятельность института присяжных

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта, который расширяет деятельность института присяжных заседателей, соответствующий документ опубликован на сайте правительства в среду.

Отмечается, что ранее Конституционный суд РФ признал не соответствующими Конституции ряд положений статей 30 и 31 Уголовно-процессуального кодекса (УПК), которые касаются исключения возможности рассмотрения судом в составе судьи верховного суда республики, краевого, областного или другого равного им по уровню суда и коллегии из 12 присяжных заседателей уголовных дел по обвинению женщины, а также мужчины в возрасте старше 65 лет в совершении преступлений.

"Для согласования положений статей 30 и 31 предлагается изложить пункт 1 части 3 статьи 31 УПК РФ в новой редакции, в соответствии с которой из перечня уголовных дел, подлежащих рассмотрению вышеуказанными судами, исключаются уголовные дела о преступлениях, совершённых лицами до 18 лет, и уголовные дела, по которым в качестве наиболее строгого вида наказания не могут быть назначены пожизненное лишение свободы или смертная казнь", — говорится в пояснительной справке к документу.

Таким образом, уголовные дела о таких преступлениях, совершенных женщинами или мужчинами старше 65 лет, будут подсудны суду республики, краевому или областному суду, суду города федерального значения, суду автономной области, суду автономного округа, окружному военному суду, в том числе в составе судьи и коллегии присяжных заседателей.

Подчеркивается, что принятие законопроекта позволит привести положения УПК в соответствие с правовой позицией Конституционного суда.