На остров Колгуев вертолетом доставили дюжину ездовых оленей

МУРМАНСК, 30 авг — РИА Новости. Вертолет в Ненецком округе доставил на остров Колгуев 12 ездовых оленей, которые помогут местным оленеводам провести просчет стада, сократившегося за последние несколько лет в сотню раз, сообщил РИА Новости губернатор округа Игорь Кошин.

Программа восстановления оленеводства на Колгуеве стартовала по инициативе главы округа два года назад. Тогда же на остров была завезена первая партия быков-производителей. После пары отелов, по оценкам экспертов, на Колгуеве родилось около 200 телят, но просчет стада будет проводиться этой осенью. Это затрудняется спецификой территории острова — множества сопок и каньонов на большом отдалении друг от друга.

"Восстановление стада — процесс длительный и кропотливый, но у нас есть позитивный опыт в Малоземельской тундре, где за 10 лет при государственной поддержке оленеводам удалось поднять стадо с 500 до 10-12 тысяч голов", — отметил Кошин. По его мнению, потребуется много времени, сил, терпения и опыта оленеводов, чтобы остров снова ожил.

По словам представителя семейно-родовой общины "Салды" Егора Варницына, на острове сегодня 8 человек, готовых заниматься оленеводством. Чтобы приобрести ездовых быков, община получила окружной грант в размере 285 тысяч рублей.

"Власть округа субсидирует дорогую жизнь на острове: продукты, электроэнергию, билеты. Благодаря этому муниципалитет живет по тем же законам и нормам, как любое поселение Подмосковья или соседней Архангельской области", — рассказал губернатор. Он подчеркнул, что для островитян важно заниматься производственной деятельностью, создавать полезный продукт. "Сегодня все в руках оленеводов, а мы поддержим", — добавил глава региона.

В советские годы кочевников тундры принуждали к оседлости. Оленеводов объединяли в колхозы, детей стали отправлять на учебу в интернат. Для арктического острова Колгуев такая забота обернулась трагедией. Лишенные преемственности и преемников оленеводы постепенно теряли стадо, падеж начался в 2012 году. Из 16 тысяч голов на острове осталось 200-300 оленей. Сегодня властям предстоит найти баланс между исконным образом жизни кочевников и современными стандартами жизни.