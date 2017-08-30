На остров Колгуев вертолетом доставили дюжину ездовых оленей

МУРМАНСК, 30 авг — РИА Новости. Вертолет в Ненецком округе доставил на остров Колгуев 12 ездовых оленей, которые помогут местным оленеводам провести просчет стада, сократившегося за последние несколько лет в сотню раз, сообщил РИА Новости губернатор округа Игорь Кошин.
"Восстановление стада — процесс длительный и кропотливый, но у нас есть позитивный опыт в Малоземельской тундре, где за 10 лет при государственной поддержке оленеводам удалось поднять стадо с 500 до 10-12 тысяч голов", — отметил Кошин. По его мнению, потребуется много времени, сил, терпения и опыта оленеводов, чтобы остров снова ожил.
По словам представителя семейно-родовой общины "Салды" Егора Варницына, на острове сегодня 8 человек, готовых заниматься оленеводством. Чтобы приобрести ездовых быков, община получила окружной грант в размере 285 тысяч рублей.
В советские годы кочевников тундры принуждали к оседлости. Оленеводов объединяли в колхозы, детей стали отправлять на учебу в интернат. Для арктического острова Колгуев такая забота обернулась трагедией. Лишенные преемственности и преемников оленеводы постепенно теряли стадо, падеж начался в 2012 году. Из 16 тысяч голов на острове осталось 200-300 оленей. Сегодня властям предстоит найти баланс между исконным образом жизни кочевников и современными стандартами жизни.