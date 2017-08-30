УФА, 30 авг — РИА Новости. Девочка из башкирского села Мраково, которая спасла из горящего дома шестерых братьев и сестер, рассказала РИА Новости, что она заметила пожар в доме, когда выносила мусор.

Пожар в частном бревенчатом доме в селе Мраково Кугарчинского района произошел в понедельник днем. На момент прибытия пожарных подразделений с крыши дома шел дым, горело имущество на веранде. В доме на момент возгорания находились семь детей. Самая старшая из них — 11-летняя девочка — вывела из дома шесть братьев и сестер, трое из которых родные, трое двоюродные. В пожаре пострадала 32-летняя женщина, она получила ожоги и была госпитализирована.

"Я вышла из дома, чтобы выбросить мусор, и увидела, что наш дом горит. Я забежала домой и сказала всем детям, чтобы они быстро выходили из дома. Мы попытались разбудить спящую тетю, потом я взяла маленькую ляльку в руки, и мы все выбежали из горящего дома", — рассказала девочка.

Она сказала, что в этот момент ей было очень страшно, но ей больше всего хотелось успокоить и спасти своих младших братьев и сестер.

В результате пожара повреждена кровля жилого дома и уничтожена дощатая веранда. По предварительным данным дознавателя, причина пожара — детская шалость с огнем. Обстоятельства случившегося устанавливаются.