МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Расходы родителей к 1 сентября сокращаются, в этом году сбор одного ребенка в школу обошелся в среднем в 12,7 тысячи рублей – на 14% меньше, чем годом ранее, свидетельствует опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Сумма средних декларируемых трат к 1 сентября в этом году, по данным ВЦИОМ, составила 12 745 рублей — на 14% меньше, чем годом ранее, когда родители потратили в среднем 14 810 рублей на одного школьника. В 2015 году средние расходы оказались наиболее внушительны – 20 026 рублей (максимальная сумма за все время опросов, проводимых с 2005 года).

Социологи уточнили, что больше других в этом году на сборы школьников потратили или планируют потратить жители средних городов (14 144 рублей). Снижение расходов, как показал опрос, наблюдается по всем позициям списка, кроме одежды и обуви. Большая часть расходов традиционно приходится на покупку школьной формы и "сменки" (около 6,4 тысячи), в минувшем году средние расходы на это составляли 5,9 тысячи руб.

На школьный портфель и письменные принадлежности родители предполагают потратить примерно по 1,7 тысячи рублей (в 2016 году расходы на это составляли 2,1 тысячи и 1,9 тысячи рублей соответственно). Более тысячи родители закладывают на покупку учебников около 1,2 тысячи рублей (в 2016 году расходы на это составляли 1,9 тысячи рублей), менее ощутимыми окажутся расходы на цветы и подарки учителям ко Дню знаний (589 рублей против 920 рублей годом ранее).

Наиболее заметна в сравнении с другими статьями расходов к школе экономия на взносах, отметили во ВЦИОМ. Например, "взносы по договоренности с администрацией школы и другими родителями на школьные нужды" — охрану или техническое оснащение класса — в прошлом году обходились семейному бюджету в 1,2 тысячи рублей в расчете на одного ребенка, а в нынешнем снизились до 649 рублей.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 26-28 августа 2017 года среди 1,8 тысячи респондентов. Метод опроса – телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 2,5%.