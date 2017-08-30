МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Расходы родителей к 1 сентября сокращаются, в этом году сбор одного ребенка в школу обошелся в среднем в 12,7 тысячи рублей – на 14% меньше, чем годом ранее, свидетельствует опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Социологи уточнили, что больше других в этом году на сборы школьников потратили или планируют потратить жители средних городов (14 144 рублей). Снижение расходов, как показал опрос, наблюдается по всем позициям списка, кроме одежды и обуви. Большая часть расходов традиционно приходится на покупку школьной формы и "сменки" (около 6,4 тысячи), в минувшем году средние расходы на это составляли 5,9 тысячи руб.
На школьный портфель и письменные принадлежности родители предполагают потратить примерно по 1,7 тысячи рублей (в 2016 году расходы на это составляли 2,1 тысячи и 1,9 тысячи рублей соответственно). Более тысячи родители закладывают на покупку учебников около 1,2 тысячи рублей (в 2016 году расходы на это составляли 1,9 тысячи рублей), менее ощутимыми окажутся расходы на цветы и подарки учителям ко Дню знаний (589 рублей против 920 рублей годом ранее).
Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 26-28 августа 2017 года среди 1,8 тысячи респондентов. Метод опроса – телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 2,5%.