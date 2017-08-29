В Госдуму внесли предложение о переносе начала учебного года на месяц

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, предлагающий разрешить муниципалитетам переносить первый день учебного года на 1 октября.

С этой инициативой выступили депутаты от фракции ЛДПР Михаил Дегтярев, Борис Чернышов и Вадим Деньгин. По мнению авторов законопроекта, из-за разнообразия национальных, социальных, климатических и прочих особенностей единая дата начала учебного года на всей территории России нецелесообразна.

"Законопроектом предлагается закрепить за органами местного самоуправления соответствующего муниципального образования право переносить дату начала учебного года в образовательных организациях на 1 октября. Таким образом, дата 1 сентября будет сохранена как общая дата начала учебного года, но муниципальным образованиям будет предоставлена возможность переносить ее как раз в зависимости от объективных условий", — написали авторы проекта в пояснительной записке.

Председатель комиссии Общественной палаты России по поддержке семьи, детей и материнства Диана Гурцкая назвала проект бесперспективным.

Общественная палата после слушаний неизбежно даст на законопроект отрицательное заключение, считает Гурцкая. "Мне трудно представить, что кто-то серьезно отнесется к такой инициативе. Это как с темой переноса столицы — громко, ярко, бесперспективно", — заявила она РИА Новости.

По мнению Гурцкой, образовательное пространство в России единое, и начало учебного года 1 сентября — один из символов, объединяющих общество.

Член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Олег Казаковцев в интервью RT не поддержал инициативу представителей ЛДПР, охарактеризовав ее как "популизм". "Будет не хватать часов, и, как следствие, нагрузка на детей будет больше. Учебная программа должна умещаться в разумный срок и разумные часы", — заявил он. Сенатор призвал также не ломать, а улучшать то, что есть, в рамках эволюционного процесса.

Глава Национального родительского комитета Ирина Волынец в беседе с RT также отметила, что предложение о переносе начала учебного года является попыткой изменить существующие традиции. Кроме того, по ее мнению, школьникам после более длительного отдыха придется тратить больше времени, чтобы вернуться в ритм учебы. "В младших классах вообще всё забудут, что проходили раньше", — подчеркнула Волынец.