Васильева рассказала о конкурсе на платные места в вузы в этом году

НОВОСИБИРСК, 29 авг — РИА Новости. Конкурс среди абитуриентов на платные места в российские вузы в 2017 году был минимум полтора человека на место, заявила глава Минобрнауки Ольга Васильева в передаче "Вечер с Владимиром Соловьевым".

"Что меня очень сильно, честно говоря, обрадовало, возможно, из моих уст это звучит не (очень хорошо), но у нас нет ни одной специальности, где бы не было желающих попасть на платное обучение меньше, чем полтора человека на место. Везде есть конкурс. Это очень важный момент", — сказала Васильева.

Она также сообщила, что третий год подряд традиционно высокий конкурс на инженерные, медицинские и экономические специальности.