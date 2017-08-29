Минобрнауки изменит систему подготовки к международным олимпиадам в школах

Министр образования и науки РФ Ольга Васильева на селекторном совещании, посвященном готовности системы образования к началу учебного года. 28 августа 2017

Министр образования и науки РФ Ольга Васильева на селекторном совещании, посвященном готовности системы образования к началу учебного года. 28 августа 2017

НОВОСИБИРСК, 29 авг — РИА Новости. Минобрнауки намерено изменить управление подготовкой школьников к участию в международных олимпиадах по различным предметам, в частности, предполагается изучить опыт работы со спортивными командами и уделить особое внимание работе психологов, заявила министр образования и науки Ольга Васильева.

"Нужно, на мой взгляд, изменить управление подготовкой, это очень важный момент, и самих детей, и подготовкой руководителей команд. Сейчас мы серьёзно думаем по этому поводу", — сказала Васильева в передаче "Вечер с Владимиром Соловьевым", отвечая на вопрос, когда Россия вернётся к победам в международных олимпиадах.

По ее мнению, больше внимания необходимо уделить работе психологов при подготовке команд к соревнованиям.

"И я думаю, что мы к этому подойдём, посмотреть, как работают со спортивными командами нашими. Потому что здесь, конечно, управленческий фактор", — добавила министр.