Для помощи погорельцам в Ростове-на-Дону собрали шесть миллионов рублей

Сотрудники МЧС во время ликвидации последствий пожара в Ростове-на-Дону. 22 августа 2017

Сотрудники МЧС во время ликвидации последствий пожара в Ростове-на-Дону. 22 августа 2017

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 авг – РИА Новости, Иван Капустин. Жители со всей России прислали более 6 миллионов рублей на благотворительный счет для помощи пострадавшим от крупного пожара в центре Ростова-на-Дону, говорится в сообщении городской администрации.

"У нас открыт фонд развития "Город", который собирает денежные средства в качестве гуманитарной помощи. В настоящий момент на счета этого фонда поступило 6,1 миллиона рублей. Это пожертвования граждан и организаций. Деньги идут со всей России различными суммами. Средства фонда не тратятся. Решение о трате принимаются Советом фонда", — цитирует пресс-служба заместителя главы администрации Дмитрия Чернышова.

По информации мэрии, пострадавшие от пожара жители, которые полностью лишились жилья, с завтрашнего дня начнут получать выплаты из федерального бюджета по 10 тысяч и 100 тысяч рублей. На данный момент 644 человека получили выплаты по 20 тысяч рублей из бюджета города. Из резервного фонда Ростовской области уже произведены выплаты на общую сумму 15,5 миллиона рублей.

Сильный пожар возник днем в понедельник 21 августа в частных домах в районе Театрального спуска рядом с главной площадью Ростова-на-Дону. Огнем повреждены почти 120 строений. За медицинской помощью обратились 58 человек, девять были госпитализированы. При разборе завалов обнаружено тело мужчины. Возбуждено уголовное дело о ненадлежащем исполнении обязанностей должностными лицами, которые были обязаны обеспечивать пожарную безопасность. Как заявили в ГУМЧС по региону, основной версией причины крупного пожара в Ростове-на-Дону считают "занесение постороннего источника зажигания".