МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Столичные пожарные впервые в мировой практике отработали технологию подачи пены на высоту 374 метра в ходе учений в самом высоком в Европе сооружении — башне "Восток" в Москва-Сити; для этого им пришлось в полной экипировке весом до 20 килограммов подниматься на 95 этаж здания.

Как рассказал представитель МЧС, главным образом спасателям предстояло определить в данных условиях возможности подачи воды и пены к очагу пожара, а также выяснить физические возможности сотрудников при подъеме на максимальную высоту башни.

"Сегодня впервые в мировой практике была отработана подача пены на такую высоту. Наши подразделения подтвердили, что они готовы к тушению пожаров не только на земле, но и на больших высотах, в частности, на самой высокой отметке в Европе", — рассказал РИА Новости руководитель учений Юрий Жуковский.

© РИА Новости / МЧС Москвы Опытное пожарно-тактическое учение МЧС на здании башни "Восток" в Москве © РИА Новости / МЧС Москвы Опытное пожарно-тактическое учение МЧС на здании башни "Восток" в Москве

Небоскреб размером с 63 футбольных поля

Башня "Восток" — один из корпусов комплекса "Башня Федерация" в деловом центре "Москва-сити". Башня является самым высоким сооружением в Европе: ее высота составляет 374 метра — это ровно 95 этажей. Если она загорится, пламя, скорее всего, будет видно из любой точки города. Площадь помещений башни тоже огромна — 443 тысячи квадратных метров. Это почти 63 футбольных поля.

В случае пожара в этом гигантском здании придется привлечь лучшие силы столичных спасателей. На учения к подножию небоскреба приехали 130 сотрудников МЧС и около 30 единиц самой современной техники. Как и положено на местах крупных ЧП, был развернут штаб, где серьезные мужчины в касках и с рациями руководили ходом учений. Вокруг места условного пожара стояли мобильные комплексы ОКСИОН — эти автомобили с большим информационным табло информируют людей о пожаре и о том, как им надо действовать в экстренной ситуации.

© Фото : МЧС Москвы Опытное пожарно-тактическое учение МЧС на здании башни "Восток" в Москве © Фото : МЧС Москвы Опытное пожарно-тактическое учение МЧС на здании башни "Восток" в Москве

С двадцатью килограммами на 95 этаж

Для борьбы с "огненным" противником пожарная техника заполонила весь двор. Сотрудники МЧС замерли, ожидая команды штаба о начале учений. Как только она прозвучала, пожарные ворвались в здание и начали подниматься по внутренней лестнице.

"Профессионализм пожарного – это необходимость не только быстро и грамотно действовать при тушении пожара и спасении людей, но и иметь отличную физическую подготовку, отличаться выносливостью. В ходе учений пожарные поднимались по внутренней лестнице на 95 этаж башни в полной экипировке, вес которой составляет 15-20 кг", — рассказали в МЧС.

Обычный лестничный марш состоит из 15 ступеней. Если предположить, что в башне "Восток" их столько же, то пожарным пришлось преодолеть 1 тысячу 425 ступеней и при этом нести все необходимое оснащение и оборудование.

Современные методы борьбы с огнем

В ходе учений были отработаны четыре способа подачи огнетушащих веществ. Первый, классический способ — это подача воды с использованием мотопомп. Чаще всего обычный человек, если его спросить про методы тушения пожаров, приведет в пример именно этот способ.

Следующий эксперимент заключался в подаче газонаполненной пены на отметку 373 метра с использованием установки "Sky CAFS", пожарный насос которой способен производить 40 литров пены в секунду. Установки предназначены как для тушения классическими способами, так и с применением воздушно-механической пены, которая образуется в автомобиле.

"Это система пенообразования с использованием сжатого воздуха. Принцип действия заключается в следующем: к смеси воды и пенообразователя подмешивается воздух, при этом сжатый воздух образует пузырьки пены, которые подаются в очаг пожара", — рассказал представитель штаба учений.

Он отметил, что плотная и стабильная структура пены очень эффективна при тушении, образовывает на поверхности горючих материалов изолирующие барьеры, что препятствует распространению очага.

© Фото : МЧС Москвы Опытное пожарно-тактическое учение МЧС на здании башни "Восток" в Москве © Фото : МЧС Москвы Опытное пожарно-тактическое учение МЧС на здании башни "Восток" в Москве

На третьем этапе определялась возможность подачи ствола системы пожаротушения "Кобра" с гидроабразивной резкой и максимальная высота его подъема. Эта система, благодаря своим уникальным техническим характеристикам дает возможность приступить к тушению пожара, не заходя в помещение и не проникая внутрь конструкций. Это повышает безопасность специалистов при тушении пожаров, а также существенно экономит потребление воды и огнетушащих веществ.

"Всего полминуты требуется пожарному расчету, чтобы приступить к работе. Металлический лист толщиной 5 миллиметров с помощью "Кобры" прорезается не более 10 секунд, а десятисантиметровая бетонная стена – не более 50 секунд", — рассказал представитель штаба, добавив, что на сегодняшний день установка пожаротушения с гидроабразивной резкой "Кобра" — самый безопасный метод пожаротушения.

На завершающем четвертом этапе учений пожарные отработали подачу воды от второй ступени пожарного насоса высокого давления с экспериментальным переходником. Как пояснили в МЧС, новая технология позволяет подавать воду на значительно большую высоту, чем это можно было сделать при помощи соединенных вместе пожарных рукавов.

© Фото : МЧС Москвы Опытное пожарно-тактическое учение МЧС на здании башни "Восток" в Москве © Фото : МЧС Москвы Опытное пожарно-тактическое учение МЧС на здании башни "Восток" в Москве

Экспериментальная технология показала "класс"

Учения завершились успешно. Пожарные спустились на землю, чтобы узнать, как их действия оценил руководитель учений.

Жуковский назвал эти учения знаковыми. По его словам, в современном мире одной из неотъемлемых деталей любого мегаполиса являются высотные дома. В столице насчитывается более 350 зданий, в которых больше 75 этажей. И сегодняшними учениями сотрудники столичного главка МЧС доказали, что способны эффективно бороться с пожарами в высотных зданиях.

"Сегодняшние учения показали эффективность проектных решений и современной техники, а пожарно-спасательные подразделения продемонстрировали слаженную и эффективную работу", — подчеркнул гендиректор ЗАО "Башня Федерации" Петр Смирнов.