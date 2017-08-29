МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Столичные пожарные впервые в мировой практике отработали технологию подачи пены на высоту 374 метра в ходе учений в самом высоком в Европе сооружении — башне "Восток" в Москва-Сити; для этого им пришлось в полной экипировке весом до 20 килограммов подниматься на 95 этаж здания.
"Сегодня впервые в мировой практике была отработана подача пены на такую высоту. Наши подразделения подтвердили, что они готовы к тушению пожаров не только на земле, но и на больших высотах, в частности, на самой высокой отметке в Европе", — рассказал РИА Новости руководитель учений Юрий Жуковский.
Небоскреб размером с 63 футбольных поля
Башня "Восток" — один из корпусов комплекса "Башня Федерация" в деловом центре "Москва-сити". Башня является самым высоким сооружением в Европе: ее высота составляет 374 метра — это ровно 95 этажей. Если она загорится, пламя, скорее всего, будет видно из любой точки города. Площадь помещений башни тоже огромна — 443 тысячи квадратных метров. Это почти 63 футбольных поля.
В случае пожара в этом гигантском здании придется привлечь лучшие силы столичных спасателей. На учения к подножию небоскреба приехали 130 сотрудников МЧС и около 30 единиц самой современной техники. Как и положено на местах крупных ЧП, был развернут штаб, где серьезные мужчины в касках и с рациями руководили ходом учений. Вокруг места условного пожара стояли мобильные комплексы ОКСИОН — эти автомобили с большим информационным табло информируют людей о пожаре и о том, как им надо действовать в экстренной ситуации.
С двадцатью килограммами на 95 этаж
Для борьбы с "огненным" противником пожарная техника заполонила весь двор. Сотрудники МЧС замерли, ожидая команды штаба о начале учений. Как только она прозвучала, пожарные ворвались в здание и начали подниматься по внутренней лестнице.
"Профессионализм пожарного – это необходимость не только быстро и грамотно действовать при тушении пожара и спасении людей, но и иметь отличную физическую подготовку, отличаться выносливостью. В ходе учений пожарные поднимались по внутренней лестнице на 95 этаж башни в полной экипировке, вес которой составляет 15-20 кг", — рассказали в МЧС.
Обычный лестничный марш состоит из 15 ступеней. Если предположить, что в башне "Восток" их столько же, то пожарным пришлось преодолеть 1 тысячу 425 ступеней и при этом нести все необходимое оснащение и оборудование.
Современные методы борьбы с огнем
Следующий эксперимент заключался в подаче газонаполненной пены на отметку 373 метра с использованием установки "Sky CAFS", пожарный насос которой способен производить 40 литров пены в секунду. Установки предназначены как для тушения классическими способами, так и с применением воздушно-механической пены, которая образуется в автомобиле.
"Это система пенообразования с использованием сжатого воздуха. Принцип действия заключается в следующем: к смеси воды и пенообразователя подмешивается воздух, при этом сжатый воздух образует пузырьки пены, которые подаются в очаг пожара", — рассказал представитель штаба учений.
Он отметил, что плотная и стабильная структура пены очень эффективна при тушении, образовывает на поверхности горючих материалов изолирующие барьеры, что препятствует распространению очага.
На третьем этапе определялась возможность подачи ствола системы пожаротушения "Кобра" с гидроабразивной резкой и максимальная высота его подъема. Эта система, благодаря своим уникальным техническим характеристикам дает возможность приступить к тушению пожара, не заходя в помещение и не проникая внутрь конструкций. Это повышает безопасность специалистов при тушении пожаров, а также существенно экономит потребление воды и огнетушащих веществ.
"Всего полминуты требуется пожарному расчету, чтобы приступить к работе. Металлический лист толщиной 5 миллиметров с помощью "Кобры" прорезается не более 10 секунд, а десятисантиметровая бетонная стена – не более 50 секунд", — рассказал представитель штаба, добавив, что на сегодняшний день установка пожаротушения с гидроабразивной резкой "Кобра" — самый безопасный метод пожаротушения.
На завершающем четвертом этапе учений пожарные отработали подачу воды от второй ступени пожарного насоса высокого давления с экспериментальным переходником. Как пояснили в МЧС, новая технология позволяет подавать воду на значительно большую высоту, чем это можно было сделать при помощи соединенных вместе пожарных рукавов.
Экспериментальная технология показала "класс"
Жуковский назвал эти учения знаковыми. По его словам, в современном мире одной из неотъемлемых деталей любого мегаполиса являются высотные дома. В столице насчитывается более 350 зданий, в которых больше 75 этажей. И сегодняшними учениями сотрудники столичного главка МЧС доказали, что способны эффективно бороться с пожарами в высотных зданиях.
"Сегодняшние учения показали эффективность проектных решений и современной техники, а пожарно-спасательные подразделения продемонстрировали слаженную и эффективную работу", — подчеркнул гендиректор ЗАО "Башня Федерации" Петр Смирнов.