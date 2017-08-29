Федор Конюхов намерен обогнуть земной шар на лодке за 222 дня

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Путешественник Фёдор Конюхов намерен обогнуть земной шар на весельной лодке за 222 дня и облететь вокруг света за пять суток на планере.

Во вторник глава Рособрнадзора Сергей Кравцов и известный российский путешественник Фёдор Конюхов встретились с выпускниками школ, набравшими 100 баллов на ЕГЭ по географии в 2017 году.

"Я хочу обойти (земной шар) на вёсельной лодке, грести 222 дня с Австралии в Австралию", — сказал Конюхов на встрече со стобалльниками ЕГЭ.

"Она строится в Англии. Еду я. Все хорошо", — добавил он.

Путешественник также сообщил, что намерен за пять дней облететь земной шар на высоте в 15 тысяч метров на планере. К строительству планера привлечены 7 стран, размах его крыльев будет рекордным для экспедиций Конюхова — 44 метра. Путешественник планирует, что это будет беспосадочный перелет.

Конюхов также сообщил, что в настоящее время учится в Литве для осуществления этого полёта. Пока он имеет образование только лётчика малой авиации, чего для этой экспедиции оказалось недостаточно.