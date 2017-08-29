Опрос: менее половины россиян интересуются политикой

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Более половине россиян (53%) не интересна политика, при этом самые популярные политические темы для обсуждения с друзьями и близкими Украина и отношения с США, следует из данных опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ).

Среди любителей политических дискуссий большинство россиян (58%) обсуждают события российской политической жизни со знакомыми и близкими, самые любимые темы — Украина и отношения РФ и США. При этом 41% респондентов не обсуждают события российской политической жизни, 36% делают это изредка, а 22% — часто.

Среди тех, кто обсуждает политику со знакомыми и семьей, самыми популярными темами оказались события на Украине (8%), обострение российско-американских отношений (7%), российская экономика, рост цен и безработица (5%), события в Сирии (5%), деятельность президента РФ Владимира Путина (4%) и ряд других.

Самыми непопулярными среди россиян темами оказались укрепление обороноспособности страны, проблемы Крыма, деятельность оппозиции и акции протеста, а также помощь РФ другим странам. Их в разговорах со знакомыми и близкими упоминал лишь 1% опрошенных социологами россиян.

Социологи фонда опросили 1500 человек от 18 лет из 104 населенных пунктов России. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.