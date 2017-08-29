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Общество

В Общественной палате предложили объединить День отца с Днем трезвости

18:4129.08.2017
(обновлено: 18:53 29.08.2017)
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© Fotolia / KostiaОтец и сын. Архивное фотоОтец и сын. Архивное фото
© Fotolia / Kostia

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по поддержке семьи, материнства и детства Сергей Рыбальченко выступил с предложением не просто учредить в России День отца, а совместить его с Днем трезвости "с учетом российских реалий", сообщает пресс-служба ОП РФ во вторник.

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© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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Ранее в СМИ появилась информация о том, что в ближайшем будущем в России может появиться День отца, соответствующую инициативу якобы обсуждают в администрации президента РФ.

"С учетом наших российских реалий предлагаю объединить День отца с Днем трезвости, который тоже давно хотят учредить. По статистике 24% всех смертей в России приходятся на трудоспособный возраст, из них 78-79% составляют мужчины. И смертность мужского населения во многом связана с алкоголизмом. Важно, чтобы в День отца дети видели папу дома", — заявил Рыбальченко, чьи слова приводит пресс-служба ОП РФ.

Бокалы с вином
© Fotolia / Maksim Shebeko
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Он добавил, что такое предложение будет внесено в доклад по исполнению поручений президента РФ, связанных с защитой прав детей и сохранением традиционных семейных ценностей, по итогам его встречи с членами ОП нового состава.

По словам Рыбальченко, с 1914 года в России было принято ежегодное празднование Всероссийского дня трезвости 11 сентября по новому стилю. Дата была выбрана неслучайно — в этот день православные христиане отмечают день Усекновения главы святого пророка Иоанна Предтечи, во время которого следует соблюдать строгий пост. В России в эти дни закрывались все винные лавки и прекращалась продажа алкогольных напитков.

"Важно, чтобы День отца не стал еще одним днем, который отмечают с алкоголем. Важно, чтобы в этот день отца видели в семье, и чтобы людские потери, которые мы на сегодняшний день несем, не увеличились", — добавил Рыбальченко.

Рейтинг трезвости — 2016
Рейтинг трезвости российских регионов

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