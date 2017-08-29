Программа расселения аварийного жилья в России продолжится после 1 сентября

КАЛИНИНГРАД, 29 авг — РИА Новости. Программа переселения россиян из аварийного жилья будет продолжена после 1 сентября этого года, но пока не очень понятны механизмы финансирования, сообщил журналистам глава наблюдательного совета госкорпорации Фонд содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин.

"Программа переселения из ветхого жилья уже продолжена, вопрос — как она будет финансироваться. Владимир Путин дал поручение правительству, скорее всего, это уже будет новое правительство в следующем году после выборов президента, к июлю подготовить новый закон и новую нормативную базу, поэтому важно услышать видение решения этой сложной проблемы от субъектов", — сказал Степашин.

Ранее он говорил, что в России нуждается в переселении из аварийного жилья порядка 1 миллиона человек.

"Любой закон должен приниматься с учетом субъектов — мы федеративное государство. А то примут, через год начинают его поправками насиловать, прошу прощения. Вот это недопустимо", — добавил Степашин.

Программа расселения



Ранее Фонд ЖКХ сообщал, что завершающаяся 1 сентября программа по расселению аварийного жилья в России выполнена только на 77,5%.

По данным фонда, с 2014 года по 1 августа 2017 года переселены 552,13 тысячи человек из аварийного жилья площадью 8,64 миллиона квадратных метров. Это составляет 77,5% от общего объема аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2012 года.

Как сообщалось, риски незавершения программ переселения в установленные сроки имеются в Амурской, Ивановской, Иркутской, Кировской, Саратовской, Тверской, Тульской и Псковской областях, Карелии, Якутии, Туве и Забайкальском крае.

Полностью попадающий в программу аварийный жилфонд расселен в Ингушетии, Карачаево-Черкессии, Чечне, Калининградской, Московской, Магаданской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской и Тюменской областях, Москве и Санкт-Петербурге, а также в Ханты-Мансийском и Ненецком автономных округах.

Выполнили программу более чем на 80% в 36 субъектах РФ.

Всего в 2014-2017 годах по программе планировалось переселить 711,58 тысячи человек из аварийного жилья площадью 11,145 миллиона квадратных метров. В 2008-2016 годах на реализацию программы переселения было направлено 579,16 миллиарда рублей. Официальный срок завершения программы — 1 сентября 2017 года.