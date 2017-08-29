Шнуров сыграл любимую песню попугая в калининградском зоопарке

КАЛИНИНГРАД, 29 авг — РИА Новости. Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров во время юбилейного тура приехал в калининградский зоопарк, чтобы познакомиться с попугаем Моникой и сыграть на гитаре ее любимую песню, сообщает пресс-служба зоосада.

Ранее пресс-секретарь зоопарка Екатерина Михайлова сообщила РИА Новости, что самку сине-желтого попугая ары по кличке Моника из калининградского зоопарка орнитологи отучают от вредных привычек, в частности, от самовыщипывания, при помощи музыки. Ей включали самые разные мелодии, и после нескольких недель экспериментов орнитологи установили, что ее любимой стала песня "Экспонат" Сергея Шнурова. Ролик, размещенный на YouTube, где ара танцует под музыку, разлетелся по соцсетям и СМИ. Об истории с калининградским попугаем тогда узнал и сам Шнуров. В минувшее воскресенье в Калининграде прошел концерт группы.

"За несколько часов до начала концерта Сергей Шнуров нанес неофициальный визит в Калининградский зоопарк, чтобы встретиться со своей пернатой поклонницей — сине-желтым арой по кличке Моника. Визит прошел в теплой, дружеской обстановке. Стороны обменялись взаимными комплиментами и совершили променад под любимую композицию принимающей стороны", — рассказали в пресс-службе зоопарка.

По данным пресс-службы, несколько месяцев назад птицу не приняли сородичи, в связи с чем у нее началась депрессия, и Моника стала выщипывать свои перья. Кипер, которая следит за Моникой, заметила, что животное успокаивается от музыки и устроила "музыкальную терапию". Теперь птица чувствует себя значительно лучше, энергию тратит в основном на "танцы" и даже начинает говорить.