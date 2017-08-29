Врио главы Мордовии получил от Путина папку с жалобами жителей региона

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обсудил поступившие от жителей Мордовии жалобы на прямую линию с временно исполняющим обязанности главы региона Владимиром Волковым; обращения касаются состояния дорог, отсутствия социальной инфраструктуры, невыплат зарплаты и забора вокруг озера Инерка.

"Владимир Дмитриевич, вы человек опытный, вы сейчас упомянули об обращениях граждан – я вам передам вот эту папку с обращениями жителей Мордовии ко мне в ходе прямой линии, посмотрите. Вопросы традиционные, тем не менее, на некоторые нужно обратить особое внимание: состояние сельских дорог, отсутствие социальной инфраструктуры в новостройках, в том числе в Саранске: построили новый микрорайон, но при этом нет ни одного детского садика. Надо обращать на это внимание при строительстве и ставить задачи, обусловливать предоставление земли обязательным сопровождением, возведением социальной инфраструктуры",- сказал Путин на встрече с Волковым в Кремле.

Как отметил президент РФ, "есть и проблемы с заработной платой". "Здесь отмечено, обратите внимание на это",- сказал российский лидер.

"И по поводу мест отдыха. Самое большое озеро, Инерка, обнесено забором. Надо посмотреть, насколько такие действия отвечают действующему закону. Если в рамках закона сделано – одно, а если там есть какие-то нарушения, то нужно привести в порядок в соответствии с законом. Я вам все это передам и жду от вас доклада по тому, что и как сделано по этим вопросам",- сказал Путин.

Врио губернатора со своей стороны рассказал на встрече, что положительная тенденция в регионе продолжается практически по всем отраслям экономики.

"Если взять промышленность, то за семь месяцев индекс промышленного производства – 13%, инвестиции в основной капитал – 24%. Что очень важно для нас – это повышение реальных доходов населения, 3%; 4% – растёт село. И благодаря российским программам, нашим внутренним программам, растем на 18% по сдаче жилья. Это по текущей ситуации",- сказал он.

По его словам, в регионе завершаются крупные стройки: сдано около 20 объектов промышленного назначения, школ, крупный диализный центр. Как отметил Волков, строятся четыре больших сельхозкомплекса. "В этом году только на сельхознаправление мы направим больше 15 миллиардов рублей инвестиций", — сказал он.

Он отметил, что ускоренными темпами идет решение всех вопросов по второй очереди оптоволоконного завода, вскоре начнется его строительство, а затем через год-два республика избавится от импортной зависимости в оптоволокне.

Волков продемонстрировал президенту первую российскую субстанцию по антибиотикам, полученную на фармацевтическом комбинате в Мордовии. "В феврале мы достраиваем производство, 31 декабря будет четыре наших российских антибиотика, субстанции, в феврале мы запускаем производство, будем сами производить и субстанцию, и антибиотики. Антибиотики такого класса есть, это импортозамещение, но сейчас уже разрабатываем антибиотик, которого нет в мире. Думаю, что доложу вам через какое-то время, что у нас есть эти антибиотики. 7 миллиардов будет объем этого завода по антибиотикам",- сказал он.

Как сообщил врио губернатора, мордовские вагоностроители вышли на зарубежные рынки.

"В прошлом году мы вышли на рынок Кубы, Ирана. В этом году 4,5 тысячи вагонов делаем. У нас там около 5 тысяч человек работает, для нас это принципиально важно. Это решение проблемы: большой плюс нам даст в социальной обстановке в Республике Мордовия",- сказал он.

Как заявил Волков, в республиканском технопарке совместно с университетом и одним из заводов создали карбид кремния — новый полупроводниковый материал, который может использоваться при высоких температурах.

"Социальные вопросы сейчас тоже решаются. Что касается указов, мы сейчас выполняем их по социальным вопросам и по зарплате полностью. И другие вопросы, что касается нашей социалки, решаются. Много сейчас по медицине работаем, хотя по медицине много вопросов и обращений граждан. Но мы держим это под постоянным контролем, потому что когда идет оптимизация, ясно, что в основном, как я заметил, дело даже не в деньгах, а в нашей психологии и в организации. Эти вопросы мы сейчас решаем",- сказал он.