Врио главы Мордовии получил от Путина папку с жалобами жителей региона

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обсудил поступившие от жителей Мордовии жалобы на прямую линию с временно исполняющим обязанности главы региона Владимиром Волковым; обращения касаются состояния дорог, отсутствия социальной инфраструктуры, невыплат зарплаты и забора вокруг озера Инерка.
Как отметил президент РФ, "есть и проблемы с заработной платой". "Здесь отмечено, обратите внимание на это",- сказал российский лидер.
"И по поводу мест отдыха. Самое большое озеро, Инерка, обнесено забором. Надо посмотреть, насколько такие действия отвечают действующему закону. Если в рамках закона сделано – одно, а если там есть какие-то нарушения, то нужно привести в порядок в соответствии с законом. Я вам все это передам и жду от вас доклада по тому, что и как сделано по этим вопросам",- сказал Путин.
Врио губернатора со своей стороны рассказал на встрече, что положительная тенденция в регионе продолжается практически по всем отраслям экономики.
"Если взять промышленность, то за семь месяцев индекс промышленного производства – 13%, инвестиции в основной капитал – 24%. Что очень важно для нас – это повышение реальных доходов населения, 3%; 4% – растёт село. И благодаря российским программам, нашим внутренним программам, растем на 18% по сдаче жилья. Это по текущей ситуации",- сказал он.
Он отметил, что ускоренными темпами идет решение всех вопросов по второй очереди оптоволоконного завода, вскоре начнется его строительство, а затем через год-два республика избавится от импортной зависимости в оптоволокне.
Волков продемонстрировал президенту первую российскую субстанцию по антибиотикам, полученную на фармацевтическом комбинате в Мордовии. "В феврале мы достраиваем производство, 31 декабря будет четыре наших российских антибиотика, субстанции, в феврале мы запускаем производство, будем сами производить и субстанцию, и антибиотики. Антибиотики такого класса есть, это импортозамещение, но сейчас уже разрабатываем антибиотик, которого нет в мире. Думаю, что доложу вам через какое-то время, что у нас есть эти антибиотики. 7 миллиардов будет объем этого завода по антибиотикам",- сказал он.
Как сообщил врио губернатора, мордовские вагоностроители вышли на зарубежные рынки.
"В прошлом году мы вышли на рынок Кубы, Ирана. В этом году 4,5 тысячи вагонов делаем. У нас там около 5 тысяч человек работает, для нас это принципиально важно. Это решение проблемы: большой плюс нам даст в социальной обстановке в Республике Мордовия",- сказал он.
Как заявил Волков, в республиканском технопарке совместно с университетом и одним из заводов создали карбид кремния — новый полупроводниковый материал, который может использоваться при высоких температурах.
"Социальные вопросы сейчас тоже решаются. Что касается указов, мы сейчас выполняем их по социальным вопросам и по зарплате полностью. И другие вопросы, что касается нашей социалки, решаются. Много сейчас по медицине работаем, хотя по медицине много вопросов и обращений граждан. Но мы держим это под постоянным контролем, потому что когда идет оптимизация, ясно, что в основном, как я заметил, дело даже не в деньгах, а в нашей психологии и в организации. Эти вопросы мы сейчас решаем",- сказал он.