При Минтруде создали рабочую группу по электронному документообороту

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Рабочая группа по системе электронного кадрового документооборота создана при министерстве труда России, сообщает пресс-служба ведомства.

"Приказом министра труда и социальной защиты Российской Федерации Максима Топилина 29 августа 2017 года при Минтруде России создана рабочая группа по внедрению в законодательство Российской Федерации системы электронного кадрового документооборота… Рабочая группа займется выработкой предложений законодательного характера, предусматривающих переход на оформление документов, связанных с трудовыми отношениями, в электронной форме", — говорится в сообщении.

Как отметили в Минтруде, в состав рабочей группы вошли представители федеральных ведомств (Минкомсвязь, Минфин, Роструд, ПФР), общероссийских объединений работников и работодателей (Федерация независимых профсоюзов России, Российский союз промышленников и предпринимателей, "Деловая Россия", "ОПОРА России", Общероссийское отраслевое объединение работодателей железнодорожного транспорта), бизнес-структур (ОАО "Сбербанк России", ПАО "МТС", АО "Северсталь Менеджмент", ПАО "Мечел" и других), НИИ труда Минтруда России.

Соруковдителями рабочей группы стали заместители министра труда и соцзащиты Любовь Ельцова и Андрей Пудов.

Как отметили в пресс-службе, ранее Топилин отмечал, что электронный кадровый документооборот снизит издержки работодателей, а возможность регистрации трудовых отношений в электронном виде будет способствовать легализации труда.