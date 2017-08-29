При Минтруде создали рабочую группу по электронному документообороту

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Рабочая группа по системе электронного кадрового документооборота создана при министерстве труда России, сообщает пресс-служба ведомства.
"Приказом министра труда и социальной защиты Российской Федерации Максима Топилина 29 августа 2017 года при Минтруде России создана рабочая группа по внедрению в законодательство Российской Федерации системы электронного кадрового документооборота… Рабочая группа займется выработкой предложений законодательного характера, предусматривающих переход на оформление документов, связанных с трудовыми отношениями, в электронной форме", — говорится в сообщении.
Соруковдителями рабочей группы стали заместители министра труда и соцзащиты Любовь Ельцова и Андрей Пудов.
Как отметили в пресс-службе, ранее Топилин отмечал, что электронный кадровый документооборот снизит издержки работодателей, а возможность регистрации трудовых отношений в электронном виде будет способствовать легализации труда.