Недостатки имеют 7% домов для переселенцев из аварийного жилья, заявил Мень

ДЕГТЯРСК (Свердловская область), 29 авг — РИА Новости, Ольга Ерачина. Около 7% домов, которые вводятся по программе переселения из аварийного жилья в России, имеют недостатки, заявил журналистам министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень.

Во вторник вице-премьер Дмитрий Козак, министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень, генеральный директор Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин, глава Свердловской области Евгений Куйвашев принимают участие в церемонии вручения ключей жителям города Дегтярск в рамках реализации программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья.

"Больше 93% домов, которые вводятся по программе переселения из аварийного жилья, не имеют претензий никаких, но, к сожалению, есть индивидуальные случаи, когда претензии определенные есть. У нас работает комиссия соответствующая, куда входят представители нашего министерства и представители Генеральной прокуратуры, представители общественных организаций, в том числе и Народного фронта, которые очень часто помогают нам выявлять какие-то огрехи на строительстве", — сказал Мень.

Он добавил, что порядка 70% выявленных недостатков устраняются в течение 1,5-2 месяцев. "Помимо этого, конечно, существуют еще и гарантийные обязательства у подрядчиков… И если вдруг возникают какие-то вопросы, то, если региональные власти обращают вовремя на это внимание, то сразу сигнал поступает для гарантийных работ. Если будет необходимость нам подключаться, тогда будет подключаться и федеральное министерство", — отметил министр.