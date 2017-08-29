Правительство отчиталось о ликвидации аварийного жилья в России

ДЕГТЯРСК (Свердловская область), 29 авг — РИА Новости, Ольга Ерачина. В России за десять лет ликвидировано около 16,5 миллиона квадратных метров аварийного жилья, сообщил во вторник журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

Во вторник вице-премьер Козак, а также министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень, генеральный директор Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин, глава Свердловской области Евгений Куйвашев принимают участие в церемонии вручения ключей жителям Дегтярска в рамках реализации программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья.

"В 2007 году, десять лет назад, президентом России Владимиром Владимировичем Путиным был дан старт масштабной программе реновации жилищного фонда в нашей стране. С этого момента развернулась масштабная работа, которая потребовала скоординированных действий федеральных, региональных, муниципальных властей… 916 миллиардов рублей — это стоимость строительной продукции, которая была приобретена за счет средств государства за эти десять лет. В результате этой работы 16,5 миллиона квадратных метров аварийного жилья ликвидировано в нашей стране. Масштабная программа ликвидации трущоб", — сказал Козак.

Он добавил, что за этот период отремонтировано более четверти многоквартирных жилых домов — более 200 тысяч. Более 20 миллионов человек получили новое жилье.