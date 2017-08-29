В открытый банк ЕГЭ добавили задания 2017 года

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Подведомственный Рособрнадзору Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) пополнил базу данных ЕГЭ более чем 2 тысячами реальных заданий экзаменов 2017 года, сообщила во вторник пресс-служба надзорного ведомства.

"Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) завершил обновление открытого банка заданий единого государственного экзамена по 14 учебным предметам. В открытом банке было размещено более 2,1 тысячи реальных заданий ЕГЭ с кратким ответом и развернутым ответом, которые использовались в контрольных измерительных материалах (КИМ) 2017 года", — говорится в сообщении.

Открытый банк заданий ЕГЭ был создан в 2013 году, чтобы выпускники имели возможность потренироваться в решении заданий, подобных тем, которые могут встретиться на госэкзамене, составить представление об уровне их сложности. На сегодняшний день он содержит более 40 тысяч актуальных заданий.

Как пояснили в Рособрнадзоре, задания открытого банка могут быть использованы как в рамках школьных уроков, так и при самостоятельной подготовке к сдаче ЕГЭ. Открытая публикация материалов ЕГЭ также призвана защитить школьников от мошенничества в социальных сетях и на сайтах, когда под видом КИМ предлагаются экзаменационные материалы прошлых лет и задания из открытого банка данных.

Ранее ФИПИ были опубликованы проекты документов, регламентирующих структуру и содержание КИМ ЕГЭ 2018 года, и методические рекомендации для учителей, подготовленные на основе анализа типичных ошибок участников ЕГЭ-2017. Публикация этих материалов также призвана помочь выпускникам и их учителям в подготовке к успешной сдаче экзаменов.