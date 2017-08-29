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Общество

Университет Иннополис начнет готовить блокчейн-специалистов

15:1129.08.2017
(обновлено: 15:15 29.08.2017)
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© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкУчебный корпус университета в Иннополисе. Архивное фотоУчебный корпус университета в Иннополисе. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
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ИННОПОЛИС (Татарстан), 29 авг — РИА Новости, Ирина Дурницына. Университет Иннополис и Внешэкономбанк во вторник заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках которого планируют разрабатывать технологии блокчейн и готовить высококвалифицированных специалистов в этой области на базе создаваемого в Иннополисе центра компетенций.

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CC BY-SA 4.0 / Marco Krohn / Cryptocurrency Mining Farm/ Cropped image
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Как отмечает Внешэкономбанк, в рамках сотрудничества Университет Иннополис и ВЭБ начнут совместно формировать кадровый резерв высококвалифицированных специалистов в области финансовых технологий — технологии блокчейн, анализа финансовых данных. Организации договорились об экспертной поддержке друг друга, повышении квалификации сотрудников банка в области информационных и финансовых технологий, проведении совместных мероприятий и разработке кросс-индустриальных пилотных проектов на базе распределенных реестров. Также стороны займутся разработкой и проведением образовательных программ по подготовке специалистов в области финансовых технологий на базе центра компетенций блокчейн банка.

"Один из таких центров будет создан здесь, в Иннополисе. Здесь есть прекрасный IT-кластер, хороший университет, поэтому мы хотим это все синтезировать, и один из центров продвижения блокчейна будет здесь", — сказал председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков после подписания соглашения.

По словам Горькова, развитие технологии блокчейн набирает обороты, но отрасль испытывает недостаток в блокчейн-специалистах. ВЭБ, как ведущий институт развития, всесторонне работает над развитием высокотехнологичной сферы, не только поддерживая инновационные проекты, но и внедряя новые профильные образовательные программы. В рамках подписанного соглашения планируется проводить совместные конференции, образовательные мероприятия, хакатоны и другие конкурсные отборы проектных решений на основе технологии блокчейн, в том числе для реализации проектов на базе распределенных реестров.

"Блокчейн — одно из самых обсуждаемых и развивающихся направлений финансовых технологий. Наш университет следует времени и запросам индустрии при подготовке профессиональных кадров и проведении научных исследований. Для нас важно, что наш новый индустриальный партнер активно развивает не только направление финансовых технологий, но и следует другим перспективным ИТ-трендам", — сказал ректор Университета Иннополис Александр Тормасов.

Председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Внешэкономбанк — национальный банк развития, один из крупнейших российских финансовых институтов. Основан в 1924 году, с 2007 года действует на основании специального федерального закона о банке развития. Высшим органом управления является наблюдательный совет, которым руководит председатель правительства РФ. Согласно стратегии развития до 2021 года, ВЭБ в своей работе сосредоточится на финансировании проектов высоких переделов в промышленности; развитии инфраструктуры; поддержке несырьевого экспорта; содействии процессу перевода оборонных технологий в гражданские; поддержке инноваций и проектов Национальной технологической инициативы.

Университет Иннополис — новый российский вуз, специализирующийся на образовании и научных исследованиях в области современных информационных технологий и робототехники, подготовке высококвалифицированных кадров для ИТ-индустрии. Университет предоставляет образовательные гранты студентам по результатам конкурсного отбора. Направления обучения: компьютерные технологии, управление разработкой ПО, безопасность компьютерных систем и сетей, системы управления большими данными, робототехника.

 

 

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