Университет Иннополис начнет готовить блокчейн-специалистов

ИННОПОЛИС (Татарстан), 29 авг — РИА Новости, Ирина Дурницына. Университет Иннополис и Внешэкономбанк во вторник заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках которого планируют разрабатывать технологии блокчейн и готовить высококвалифицированных специалистов в этой области на базе создаваемого в Иннополисе центра компетенций.
"Один из таких центров будет создан здесь, в Иннополисе. Здесь есть прекрасный IT-кластер, хороший университет, поэтому мы хотим это все синтезировать, и один из центров продвижения блокчейна будет здесь", — сказал председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков после подписания соглашения.
По словам Горькова, развитие технологии блокчейн набирает обороты, но отрасль испытывает недостаток в блокчейн-специалистах. ВЭБ, как ведущий институт развития, всесторонне работает над развитием высокотехнологичной сферы, не только поддерживая инновационные проекты, но и внедряя новые профильные образовательные программы. В рамках подписанного соглашения планируется проводить совместные конференции, образовательные мероприятия, хакатоны и другие конкурсные отборы проектных решений на основе технологии блокчейн, в том числе для реализации проектов на базе распределенных реестров.
"Блокчейн — одно из самых обсуждаемых и развивающихся направлений финансовых технологий. Наш университет следует времени и запросам индустрии при подготовке профессиональных кадров и проведении научных исследований. Для нас важно, что наш новый индустриальный партнер активно развивает не только направление финансовых технологий, но и следует другим перспективным ИТ-трендам", — сказал ректор Университета Иннополис Александр Тормасов.
Университет Иннополис — новый российский вуз, специализирующийся на образовании и научных исследованиях в области современных информационных технологий и робототехники, подготовке высококвалифицированных кадров для ИТ-индустрии. Университет предоставляет образовательные гранты студентам по результатам конкурсного отбора. Направления обучения: компьютерные технологии, управление разработкой ПО, безопасность компьютерных систем и сетей, системы управления большими данными, робототехника.