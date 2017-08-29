В ОП назвали проект переноса начала учебного года бесперспективным

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Проект, разрешающий муниципалитетам переносить начало учебного года, громкий, но бесперспективный, и Общественная палата РФ даст на него отрицательное заключение, считает председатель комиссии ОП РФ по поддержке семьи, детей и материнства Диана Гурцкая.

Депутаты от фракции ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, согласно которому предлагается разрешить муниципалитетам переносить начало учебного года с 1 сентября на 1 октября.

"Общественная палата в рамках процедуры общественных слушаний даст отрицательное заключение на данный проект, я в этом уверена. Мне трудно представить, что кто-то серьезно отнесется к такой инициативе. Это как с темой переноса столицы — громко, ярко, бесперспективно", — заявила РИА Новости Гурцкая.

По ее словам, в России единое образовательное пространство, поэтому и учебный год начинается в один день — 1 сентября.

"Этот день — один из объединяющих наше общество символов", — убеждена общественница.