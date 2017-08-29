В ОП открылась горячая линия по защите избирательных прав граждан

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Бесплатная горячая линия по защите избирательных прав граждан открылась в Общественной палате (ОП) РФ, сообщает во вторник пресс-служба ОП.

При палате также создана соответствующая рабочая группа, которая занимается как пресечением, так и предупреждением нарушений избирательного законодательства. Эксперты рабочей группы будут рассматривать каждое сообщение, поступившее на горячую линию, и разбираться, реально ли были нарушены права граждан.

"Если нарушение подтвердится, то мы будем оперативно доводить эту информацию до соответствующих органов: региональных избиркомов, Центральной избирательной комиссии, судов, Генеральной прокуратуры", — сообщил руководитель рабочей группы, заместитель секретаря ОП РФ Александр Точенов, слова которого приводит пресс-служба ОП.

Заместитель руководителя рабочей группы, член ОП РФ Максим Григорьев добавил, что, кроме информации о нарушениях, любой избиратель может сообщить о каких-либо проблемах и вопросах, которые их волнуют и которые связаны с защитой избирательных прав.

"Ранее мы открыли соответствующую форму на сайте ОП РФ, куда поступил уже целый ряд заявлений со стороны граждан — в том числе достаточно серьезная информация о нарушениях, которую мы сейчас проверяем", — рассказал он.

Григорьев также отметил, что по некоторым регионам уже достигнута договоренность с избирательными комиссиями о том, что телефон горячей линии будет размещен на всех избирательных участках.

Выборы разного уровня пройдут в России в единый день голосования 10 сентября в 82 из 85 регионов, выборов не будет только в Ингушетии, Санкт-Петербурге и Магаданской области. В 16 субъектах РФ в этот день будут выбирать глав регионов, в шести предстоит избрать депутатов региональных парламентов.