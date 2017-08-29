Ведущими "Сегодня вечером" могут стать Галкин и Меньшова, сообщил источник

МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Новыми ведущими программы "Сегодня вечером" на Первом канале после ухода Андрея Малахова на "Россию 1" могут стать актриса Юлия Меньшова и юморист Максим Галкин, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Ранее источник РИА Новости сообщал, что Меньшова рассматривается на роль ведущего "Сегодня вечером" вместо Малахова.
На минувшей неделе было официально объявлено, что ведущий программ "Пусть говорят" и "Сегодня вечером" Андрей Малахов переходит с Первого канала на "Россию 1", где будет вести ток-шоу "Прямой эфир". Ведущим первых в новом сезоне выпусков "Пусть говорят" на Первом канале стал Дмитрий Борисов.