Ведущими "Сегодня вечером" могут стать Галкин и Меньшова, сообщил источник

МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Новыми ведущими программы "Сегодня вечером" на Первом канале после ухода Андрея Малахова на "Россию 1" могут стать актриса Юлия Меньшова и юморист Максим Галкин, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

В пресс-службе Первого канала 16 августа РИА Новости сообщили, что по инициативе ведущей Юлии Меньшовой в новом телесезоне проект "Наедине со всеми" закрывается; при этом телеканал ведет с телеведущей работу над двумя новыми проектами, которые зрители увидят в ближайшем будущем.

Ранее источник РИА Новости сообщал, что Меньшова рассматривается на роль ведущего "Сегодня вечером" вместо Малахова.

"На роль ведущих программы "Сегодня вечером" рассматриваются Максим Галкин и Юлия Меньшова", — сказал собеседник агентства.

На минувшей неделе было официально объявлено, что ведущий программ "Пусть говорят" и "Сегодня вечером" Андрей Малахов переходит с Первого канала на "Россию 1", где будет вести ток-шоу "Прямой эфир". Ведущим первых в новом сезоне выпусков "Пусть говорят" на Первом канале стал Дмитрий Борисов.