Forbes составил рейтинг богатейших женщин России

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Журнал Forbes опубликовал очередной рейтинг самых богатых женщин России. Как и прежде, первую место в списке заняла жена бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина.
Forbes отмечает, что в списке 200 богатейших российских бизнесменов жена экс-мэра столицы заняла 90-ю строчку. Кроме того, в 2017 году она стала единственной россиянкой, которая попала в рейтинг богатейших женщин мира, заняв в нем 1940-е место.
На второй строчке списка богатейших россиянок расположилась Елена Рыболовлева, чье состояние журналисты оценили в 600 миллионов долларов. При этом Рыболовлева лишь во второй раз вошла в рейтинг Forbes Woman: в 2016 году она развелась с миллиардером Дмитрием Рыболовлевым, разделив с ним имущество.
Третье место заняла председатель совета директоров группы S7 Наталия Филева с 600 миллионами долларов.
Четвертое и пятое место рейтинга также заняли представительницы крупного бизнеса: член совета директоров "Прогресс Капитала" Ольга Белявцева (450 миллионов) и генеральный директор интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук (420 миллионов).
- член правления Благотворительного фонда Андрея Гурьева Евгения Гурьева (400 миллионов долларов),
- заместитель председателя правления ПАО "Новатэк" Татьяна Кузнецова (400 миллионов),
- совладелец группы "Содружество" Наталья Луценко (400 миллионов),
- генеральный директор Иркутской нефтяной компании Марина Седых (350 миллионов),
- частный инвестор и бывшая жена миллиардера Романа Абрамовича Ирина Абрамович (300 миллионов).
Общее состояние участниц рейтинга, в которую вошли 25 человек, Forbes оценил в 7,3 миллиарда долларов, что на 25 процентов выше прошлогоднего результата.