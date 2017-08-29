Собянин открыл в Некрасовке самую большую школу в столице

МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник в столичном районе Некрасовка принял участие в открытии новой школы, рассчитанной на 2100 учеников.

"Я надеюсь, что эта школа будет не только самой большой по размеру, но и по качеству образования будет достойной", — сказал Собянин, общаясь с учениками школы и их родителями.

Новая школа была построена в 2016-2017 годах на полгода раньше запланированного срока и получила номер 2048. Общая площадь здания составляет 28,5 тысяч "квадратов". Школа 2048 рассчитана на 2100 мест, включая блок начальных классов на 800 человек и блок основной и средней школы – на 1300 человек.

"Некрасовка была не самым лучшим районом Москвы, но здесь происходят позитивные изменения. В этом году ввели современную поликлинику, будут введены несколько детских садов и еще одна школа", — рассказал мэр.

Кроме того, он напомнил, что в район уже в следующем году придет новая Кожуховская линия метрополитена. Также принято решение о строительстве крупного спорткомплекса, торгово-развлекательного центра и большого парка. "Так что Некрасовка будет достойным районом Москвы", — подчеркнул Собянин.

Первого сентября в новую школу пойдут учиться 1100 детей, и планируется, что уже в этом учебном году школа выйдет на проектную мощность с учетом активного заселения прилегающих домов-новостроек.

Всего, начиная с 2011 года, в Москве было построено 279 зданий детских садов и школ, в том числе 213 — за счет городского бюджета. С начала 2017 года в эксплуатацию введено три детских сада и шесть школ.