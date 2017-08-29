Россияне стали втрое чаще обращаться в МФО за кредитами для сборов в школу

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Микрофинансовые организации (МФО) в августе зафиксировали рост спроса на займы для оплаты товаров к учебному году в 3 раза по сравнению с показателем прошлого года, следует из пресс-релиза компании "Домашние деньги".

"В этом году был зафиксирован резкий спрос в МФО на займы именно на оплату товаров к учебному году. Доля таких кредитов составила 6% от всех договоров, что в 3 раза выше аналогичного показателя прошлого года. Данная тенденция свидетельствует о том, что с каждым годом собрать ребенка в школу становится все более проблематично без использования заемных средств", — говорится в сообщении.

Согласно последним данным, собрать ребенка в школу родителям в среднем обходится в 6-15 тысяч рублей в регионах и 20-30 тысяч рублей в Москве и Санкт-Петербурге.

"Около 50% семей признаются, что покупка канцелярии, школьной формы и обуви отрицательным образом сказывается на семейном бюджете. Принимая во внимание сложную экономическую ситуацию (безработица, отсутствие роста доходов при одновременном росте товаров), потянуть данную нагрузку могут далеко не все — каждая 3-я семья берет в долг у близких или обращается в кредитные организации", — добавляется в сообщении.

По данным компании "Домашние деньги", только 20% российских семей отметили, что оплата товаров к учебному году никак не сказалась на семейном бюджете.

В релизе также указывается, что в августе текущего года увеличился спрос и на другие кредиты, связанные с обучением. Спрос на займы для оплаты детского сада и обучения увеличился в 2,5 раза по сравнению с августом прошлого года. Доля таких кредитов в августе составила 5% от всех кредитов против 2% годом ранее.