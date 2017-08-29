В Москве осталось снести 48 домов из первой программы расселения "хрущевок"

МОСКВА, 29 авг — РИА Недвижимость. В Москве осталось снести 48 пятиэтажек общей площадью 207 тысяч квадратных метров из первой городской программы расселения "хрущевок", сообщается в пресс-релизе столичного департамента строительства.

Программа сноса пятиэтажек первого периода индустриального домостроения началась в 1999 году. Она предполагает демонтаж и расселение более 1,7 тысячи "хрущевок" общей площадью около 6,3 миллиона квадратных метров.

Как указывается в сообщении, к настоящему времени программа выполнена на 96,7%. Снос полностью завершен в Центральном, Северном, Восточном, Юго-Восточном, Южном, Северо-Западном округах и в Зеленограде.

Во вторник строители приступили к сносу очередной пятиэтажки серии К-7 на северо-Востоке Москвы по адресу: Ясный проезд дом 16 корпус 2. Всего с начала 2017 года демонтировано 30 жилых домов, сообщается в пресс-релизе.

Власти Москвы 1 августа 2017 года утвердили новую программу реновации жилья столицы, рассчитанную до 2032 года. В нее вошли 5144 дома, преимущественно пятиэтажки, общей площадью примерно 16 миллионов квадратных метров, в которых проживают около 1 миллиона человек.