В Подмосковье покупка школьной формы обойдется почти в пять тысяч рублей

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Школьная форма обойдется жителям Подмосковья в 4,8 тысячи рублей, сообщила пресс-служба министерства потребительского рынка и услуг региона.

"Школьная форма обойдется в этом году жителям Подмосковья в среднем в 4 800 рублей на одного ребенка. Сюда включены стоимость юбки – 1 000 рублей или брюки – 800 рублей; пиджак – 2 000 рублей; рубашка – 650 рублей; обувь – 1 000 рублей; колготки – 150 рублей. Как и в прошлом году, собрать в школу девочку будет несколько дороже, чем мальчика. Таковы данные мониторинга, организованного и проведенного в министерстве потребительского рынка и услуг Московской области", — говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, по предварительным подсчетам в этом году оборот сектора специализированной розничной торговли детской одеждой, обувью, формой, а также канцелярскими товарами в этом году превысит пять миллиардов рублей.

"Рюкзак для школьника в Подмосковье можно приобрести по цене от тысячи рублей, мешок для сменной обуви – от 250 рублей. Цены на физкультурную форму также варьируются в районе от 1,4 тысячи рублей. Еще одна статья расходов родителей – покупка канцелярских принадлежностей. Средняя стоимость школьного пенала составляет 100 рублей, от 450 рублей обойдется родителям его наполнение. Обычные школьные тетради на 12 листов стоят порядка шести рублей за единицу продукции", — отметили в министерстве.

В Минпотребрынка сообщили, что покупка букета не станет тяжелым грузом для родителей. На розничном рынке сегодня представлено много специализированных цветочных салонов, оптово-розничных баз, к тому же многие розничные сети накануне первого сентября предлагают по акциям недорогие букеты. Цена на средний букет будет стартовать от 300 рублей.