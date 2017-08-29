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Общество

Во всех школах к концу учебного года откроются шахматные кружки

11:4529.08.2017
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© РИА Новости / Николай ХижнякПерейти в фотобанкШахматный кружок в школе Краснодара. Архивное фотоШахматный кружок в школе Краснодара. Архивное фото
© РИА Новости / Николай Хижняк
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МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Шахматный кружок к концу нового учебного года должен появиться в каждой российской школе, в дальнейшем планируется внедрение соответствующих уроков, сообщил во вторник директор департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства образования РФ Игорь Михеев.

Шахматный кружок в школе. Архивное фото
© РИА Новости / Николай Хижняк
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"Школ у нас в стране 42 тысячи, и нам хотелось бы, чтобы по итогам учебного года действительно в каждой школе хотя бы был такой кружок для детей разных возрастов… В текущем году мы сделаем все, чтобы в каждой школе были такие кружки. Ну а следующий этап — это внедрение шахматных уроков, которые уже охватывают всю школу", — заявил Михеев в ходе круглого стола в Общественной палате, посвященного вопросам шахматного образования в школах.

По его словам, Министерство образования "будет достаточного серьезно поддерживать и поддерживает развитие шахмат в регионах и внедрение шахмат в школах".

Он добавил, что уже разработаны методические материалы, которые будут распространяться в российских школах. Михеев также отметил, что министр образования Ольга Васильева выступает за то, чтобы в российских школах было пять бесплатных кружков дополнительного образования, один из которых — шахматный.

В свою очередь президент ФИДЭ Кирсан Илюмжинов заявил, что положительно оценивает перспективу внедрения шахматного образования.

"Шахматы очень нужны в школе: не для того, чтобы мы выращивали чемпионов мира, а чтобы мы могли взрастить разносторонне образованную личность", — заявил он в ходе круглого стола в ОП РФ.

Подводные камни

Министр образования и науки Российской Федерации Ольга Васильева. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Васильева поддержала волонтерский проект по бесплатным кружкам в школах
В свою очередь первый зампред комиссии ОП РФ по развитию образования и науки Людмила Дудова заявила, что в вопросе внедрения шахмат как обязательного предмета есть "подводные камни", в частности – проблема подготовки кадров и их аттестации.

"На сегодняшний день учителей шахмат у нас нигде не готовят, а значит, у нас нет возможности обеспечить доступность этого образования", — заявила Дудова, отметив, что в случае внедрения шахмат как обязательного предмета потребуется и разработка программ переподготовки кадров.

По мнению члена ОП РФ, можно рассмотреть внедрение шахмат в школах как "третьего урока физкультуры", однако и здесь необходимо изучить образовательные стандарты на предмет такой возможности. При этом общественница видит хорошие перспективы и отсутствие серьезных преград во внедрении шахматного образования как дополнительного.

Она также предложила Минобрнауки включить в перечень всероссийских школьных олимпиад олимпиаду по шахматам для начального звена.

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