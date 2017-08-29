В Госдуме предложили разрешить муниципалитетам переносить учебный год

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Депутаты от фракции ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, согласно которому предлагается разрешить муниципалитетам переносить начало учебного года с 1 сентября на 1 октября.
Депутаты от фракции ЛДПР Михаил Дегтярев, Борис Чернышов и Вадим Деньгин внесли соответствующий законопроект в электронную базу нижней палаты парламента во вторник.
"Законопроектом предлагается закрепить за органами местного самоуправления соответствующего муниципального образования право переносить дату начала учебного года в образовательных организациях на 1 октября. Таким образом, дата 1 сентября будет сохранена как общая дата начала учебного года, но муниципальным образованиям будет предоставлена возможность переносить ее как раз в зависимости от объективных условий", — сообщается в пояснительной записке законопроекта.
"Принятие законопроекта позволит более гибко подходить к решению вопроса о начале и окончании учебного года в образовательных организациях, исходя из климатических, национальных и иных особенностей конкретного муниципального образования, а также более эффективно использовать теплое время года для полноценного отдыха детей", — считают авторы инициативы.