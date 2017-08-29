"Яндекс" объяснил исчезновение Сахалина со своих карт техническим сбоем

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. "Яндекс.Карты" не отображали остров Сахалин из-за технического сбоя, который произошел при обновлении сервиса; ошибка исправлена, в скором времени остров начнет отображаться, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Яндекс.Карт".

"Сегодня при очередном обновлении произошел технический сбой, из-за которого Сахалин не отображался на части масштабов. Мы уже это исправили, и скоро Сахалин вернется и в мобильной, и в веб-версии сервиса", — сказал представитель интернет-компании.

Проблема была замечена в ночь на вторник около 2.00 мск. Остров пропадал при увеличении карты (масштабы 1000 км, 600 км и 200 км), но отображался на карте на максимальном отдалении (3000 км). Сбой наблюдался в веб-версии сервиса в разных браузерах, а также в мобильных приложениях для iOS и Android.

Собеседник агентства отметил, что "Яндекс.Карты" обновляются почти каждый день: появляются новые дороги, дома, скверы и множество других объектов. Всего таких обновлений каждый месяц происходит больше 1 миллиона, рассказал он.

После запуска ракеты КНДР на "Яндекс.Картах" пропал российский Сахалин https://t.co/r0nGfsRzQH pic.twitter.com/I4R8sLYi3z — РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) 29 августа 2017 г.

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