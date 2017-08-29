В метрополитене Москвы установят дополнительные автоматы по продаже билетов

Кассы в вестибюле одной из станций метро в Москве. Архивное фото

Кассы в вестибюле одной из станций метро в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Московский метрополитен запустил программу по установке дополнительных автоматов по продаже билетов на наиболее загруженных станциях метро, сообщает во вторник сайт мэра и правительства Москвы.

"Московский метрополитен запустил масштабную программу по установке дополнительных автоматов по продаже билетов на наиболее загруженных станциях метро. Сейчас по четыре дополнительных автомата установили в северном и южном вестибюлях станции метро "Домодедовская"… благодаря их установке удалось сократить очереди на "Домодедовской" в утренние и вечерние часы пик на 30 процентов", — цитирует портал первого заместителя начальника метро по стратегическому развитию и клиентской работе Романа Латыпова.

Отмечается, что в метрополитене анализируют пассажиропоток на различных станциях. Невостребованные автоматы перемещают на более загруженные станции. Аналогичная программа была реализована на Московском центральном кольце (МЦК) в ноябре 2016 года.

Добавляется, что планируется расширить проект "Мобильный кассир", запущенный в преддверии Кубка конфедераций в июне. Сейчас мобильные кассиры работают в вестибюлях станций метро "Тушинская", "Савеловская" и "Чкаловская". Час работы кассиров позволяет сократить очереди в кассы более чем на 10%. Список станций для расширения проекта прорабатывается.