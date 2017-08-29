"Яндекс.Карты" удалили Сахалин

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Сервис "Яндекс.Карты" не отображает остров Сахалин. Причина сбоя пока неясна, при этом его появление совпало с запуском КНДР ракеты к соседнему с Сахалином японскому острову Хоккайдо.

Остров отображается на карте на максимальном отдалении (3000 км), пропадает при увеличении карты (масштабы 1000 км, 600 км и 200 км) и снова появляется при дальнейшем приближении.

Сбой наблюдается на карте-схеме, при этом на спутниковой и гибридной картах неполадок нет.

Баг наблюдается в веб-версии сервиса в разных браузерах, а также в мобильных приложениях для iOS и Android.

Проблема была замечена около 2.00 мск в ночь на вторник и по-прежнему присутствовала через полтора часа.

Комментарием "Яндекса" РИА Новости пока не располагает.