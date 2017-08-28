Между Петрозаводском и Новгородом с 30 августа запустят поезд "Ласточка"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 авг — РИА Новости. Поезд "Ласточка" с 30 августа начнет курсировать между Петрозаводском и Великим Новгородом, сообщает Октябрьская железная дорога (ОЖД).

Поезд из пяти вагонов будет ежедневным. Из Петрозаводска "Ласточка" будет отправляться в 14.32 и прибывать в Новгород в 21.02. Из Новгорода электропоезд будет отправляться в 17.45 и прибывать в Петрозаводск в 00.10. Время в пути составит около 6,5 часов.

В пути следования поезд будет делать остановки на станциях Чудово, Волховстрой-2, Лодейное Поле, Свирь.

"Для удобства пассажиров график движения нового поезда разработан с учетом его стыковки по станции Чудово с расписанием поездов "Сапсан". Так, воспользоваться поездами "Ласточка" на участке Чудово – Петрозаводск смогут пассажиры, следующие из Москвы на поезде "Сапсан" № 770, и пассажиры, следующие на поезде "Сапсан" № 779 из Санкт-Петербурга", — отмечается в сообщении.