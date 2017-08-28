МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Полученные в пользование "дальневосточные гектары" можно будет продавать и покупать только через 4,5 года с начала освоения земли, сообщили в пресс-службе Минвостокразвития со ссылкой на замглавы Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК) Дениса Кузина.

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По информации пресс-службы, вопросы приобретения права собственности на "дальневосточные гектары" и совершения сделок с ними остаются среди наиболее часто задаваемых на "горячей линии". Эксперты АРЧК предупредили о незаконности любых сделок по отчуждению земли, полученной по программе "Дальневосточный гектар", до получения права собственности на участок. По их сведениям, оформить участок в собственность можно не ранее чем через 4,5 года с начала освоения земли.

На первом этапе, после оформления договора пользования на "дальневосточный гектар", в течение первого года гражданин обязан определиться с видом или видами разрешенного использования участка.

"Второй этап — через 3 года и до истечения 3 лет и 3 месяцев гражданин обязан подать декларацию об использовании участка в уполномоченный орган, в который должен сообщить о ходе освоения земли. В настоящее время Минвостокразвития разрабатывает форму такой декларации", — цитирует пресс-служба Кузина.

Третий этап — через 4,5 года после начала освоения гражданин имеет право обратится в уполномоченный орган, чтобы безвозмездно оформить этот участок в собственность или аренду на срок до 49 лет. В силу закона до истечения 4,5 лет гражданин не имеет права продать, заложить, подарить или передать в уставный капитал каких-либо юридических лиц свой участок. Любые сделки с отчуждением участка недопустимы.

"Если вам предлагают купить участок или отдать его в управление, а также совершить любые другие сделки по отчуждению "дальневосточного гектара" — это незаконно", — приводит пресс-служба слова Кузина.

С 1 июня 2016 года право на "дальневосточный гектар" получили жители ДФО, а с 1 февраля 2017 года — каждый россиянин. В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через 3 года — задекларировать освоение. После 5 лет безвозмездного пользования участок можно получить в собственность или длительную аренду. С начала реализации программы гражданами России подано более 100,2 тысячи заявлений на получение "дальневосточного гектара".