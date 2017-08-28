МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Полученные в пользование "дальневосточные гектары" можно будет продавать и покупать только через 4,5 года с начала освоения земли, сообщили в пресс-службе Минвостокразвития со ссылкой на замглавы Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК) Дениса Кузина.
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На первом этапе, после оформления договора пользования на "дальневосточный гектар", в течение первого года гражданин обязан определиться с видом или видами разрешенного использования участка.
Третий этап — через 4,5 года после начала освоения гражданин имеет право обратится в уполномоченный орган, чтобы безвозмездно оформить этот участок в собственность или аренду на срок до 49 лет. В силу закона до истечения 4,5 лет гражданин не имеет права продать, заложить, подарить или передать в уставный капитал каких-либо юридических лиц свой участок. Любые сделки с отчуждением участка недопустимы.
С 1 июня 2016 года право на "дальневосточный гектар" получили жители ДФО, а с 1 февраля 2017 года — каждый россиянин. В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через 3 года — задекларировать освоение. После 5 лет безвозмездного пользования участок можно получить в собственность или длительную аренду. С начала реализации программы гражданами России подано более 100,2 тысячи заявлений на получение "дальневосточного гектара".